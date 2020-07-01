Sakıp Sabancı Eğitim Ödülleri sahiplerini buldu

Ödüller, 2019-2020 eğitim öğretim yılı mezunlarına takdim edildi. Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi’nden ilk üç derece ile mezun olan öğrenciler, merhum Sakıp Sabancı’nın gençleri teşvik etmek amacıyla başlattığı “Eğitim Ödülleri” kapsamında toplamda 50 Cumhuriyet altını karşılığı Türk Lirası ile ödüllendirildi. Ödül alan öğrencileri tebrik eden Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, ‘‘Merhum Sakıp Sabancı iyi bir geleceğin iyi yetişmiş gençlerle mümkün olacağını söyler, eğitime yapılan yatırımlara büyük önem verirdi. Gençlere sık sık sadece kendileri için değil, Türkiye için de başarılı olmaya mecbur olduklarını hatırlatırdı. Günümüzde artık eğitim sadece okullarla sınırlı değil, yaşam boyu devam eden bir döngü. Sakıp Sabancı Anadolu Lisemiz başarı sıralamasında Türkiye 8’incisi olması bizi gururlandırıyor’’ dedi.