Sakıp Sabancı, araştırma ödülleri ile anılıyor
Sabancı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Onursal Başkanı Sakıp Sabancı, her yıl sosyal bilimler alanında saygın araştırmaları teşvik etmek, dünyada Türkiye hakkında entelektüel merak uyandıracak seçkin araştırma örnekleri çıkarmak amacıyla vasiyeti üzerine düzenlenen Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülleri ile anılıyor.
Bu yıl 16.’sı gerçekleştirilecek Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülleri’nin 2021 yılı konusu “Korona Sonrası Dünya ve Türkiye: Pandemilerin Sosyal, Psikolojik ve Siyasi Etkileri” olarak belirlendi. 12 Nisan 2021, Pazartesi günü gerçekleştirilecek törenin açılış konuşmasını Sabancı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı gerçekleştirecek.