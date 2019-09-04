Sakine Sarıyüce belediye başkan yardımcısı oldu

Sungurlu Belediyesi’nin ilk kadın Başkan Yardımcısı Sakine Sarıyüce görevine başladı.

Belediye Başkan Yardımcısı Sarıyüce, Çorum tarihinin ilk kadın Belediye Başkan yardımcısı oldu.

Başkan yardımcısı Sakine Sarıyüce, "Sungurlumuz için çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz.Bizlere emanet edilen bu görevi layıkıyla yerine getireceğiz. Vatandaş odaklı belediyecilik anlayışımızla her konuda öncü ve çalışkan bir belediye olmaya gayret edeceğiz . Bizleri bu göreve layık gören Belediye Başkanımız Sayın Abdulkadir Şahiner’e teşekkür ediyorum. "dedi.

Türk kadınının toplumda daha çok yer alması gerektiğine dikkat çeken Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, “Hayatın her alanında olması gereken kadınlar, siyasette de etkin rollerde bulunması gerekiyor. Günümüzde ülkelerin gelişmişlik düzeyi, kadın haklarının uygulanmasında ve toplumda edindikleri rollerle belirlenmektedir. Çağdaş, modern ve özgürlükler ülkesi olmanın en önemli şartlarından birisi kadının toplumda hak ettiği yeri almasıdır. Sungurlu Belediyesi olarak her zaman bunun farkında örnek hizmetlerde ve çalışmalarda bulunduk. Sakine Hanım, yeni göreviyle belediyemize ve Sungurlu’muza çok önemli hizmetlerde bulunacaktır. Belediyemize ve Sungurlu’muza hayırlı olsun.” şeklinde konuştu.