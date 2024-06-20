Sakın yürüyen merdiveni bu şekilde kullanmayın!

Yürüyen merdivenler AVM’lerde, metrolarda hatta hastanelerde bile kullanılıyor. Kullanım alanı son derece yaygın olan bu merdivenler zaman zaman yaşanan kazalarla da gündeme geliyor. Yürüyen merdiven kullanırken ayakkabı ve giysilerinize dikkat etmeniz gerekiyor. Uzun elbiseleriniz merdiven kenarlarına sıkışabilir bu sebeple yürüyen merdiveni kontrollü kullanmak son derece önemli. Bir diğer tehlike ise ayakkabılar ve terlikler için geçerli. Topuklu ayakkabı ve terliklerle yürüyen merdivenlerde ciddi kazalar yaşayabilirsiniz. Sosyal medyada yayımlanan bu video gerçeği gözler önüne seriyor.