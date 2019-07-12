Sakin Şehir Eğirdir’de yaz spor okulları yoğun ilgi

Eğirdir Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Gençlik Merkezi tarafından çocukların ve gençlerin sporla tanışması amacıyla geleneksel hale getirilen Yaz Spor Okulları bu yıl yoğun ilgi görüyor. İlçedeki kurslara bu yıl 550 öğrenci kayıt yaptırırken, bu sayının 150’sini ise yelken kursu oluşturuyor.

Yaz tatilinde gençlerin ve çocukların kötü alışkanlıklardan uzaklaşması, sağlıklı bir yapıya sahip olması, yaz tatillerini dolu dolu geçirmeleri ve sosyal sorumluluk kapsamında başlatılan yaz spor okulları bu yıl da sakin şehir Eğirdir’de büyük ilgi görüyor.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Gençlik Merkezi bünyesindeki eğitmenler ve antrenörler eşliğinde ücretsiz açılan ve ilçede bu yıl Yelken, Satranç, Jimnastik, Futbol, Basketbol, Karate, Resim ve Bilgisayar olmak üzere, 8 ayrı branşta açılan kurslara toplamda 550 öğrenci kayıtlarını yaptırırken Temmuz itibari ile kurslara başlayan öğrenciler, Ağustos ayı sonuna kadar bu kurslardan faydalanabilecekler.

En çok talep yelken kursuna

Düzenlenen yaz okulları çerçevesinde, futbol kursu Eğirdir ilçe stadında, Yelken kursu Eğirdir Limanı’nda, diğer bütün kurslar ise spor salonu ve Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Diğer yandan, ilçedeki kurslardan en çok ilgi gören branş ise Yelken olarak açıklanırken, yaz okulu kursuna yaklaşık 150 öğrencinin kayıt yaptırdığı belirtildi. Kurs kapsamında öğrencilere ayrıca,yüzme, kano ve optimist tekne kullanımının öğretildiği belirtildi.