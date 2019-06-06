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‘Sakin Kent’te adım atacak yer yok

MUĞLA (İHA) – Muğla’nın ‘Sakin Kent’ unvanlı Ula ilçesinde bayram tatilinde koylarda adım atacak yer kalmadı.

06 Haziran 2019 Perşembe 19:03
‘Sakin Kent’te adım atacak yer yok

MUĞLA (İHA) – Muğla’nın ‘Sakin Kent’ unvanlı Ula ilçesinde bayram tatilinde koylarda adım atacak yer kalmadı.


Sakin Kent unvanlı 3 bin nüfuslu Ula’nın Akyaka Mahallesi’ne günlük araç giriş sayısı 40 bine dayandı. Akyaka sahilinde yer bulamayan tatilciler, rotayı Akbük sahiline çeviriyor. Bayram tatillerinde nüfusu 100 bine dayanan Akyaka sahilinde adım atacak yer kalmadı. Öğle saatlerinde Akyaka girişinde hala araçlar uzun konvoylar oluştururken, gelen vatandaşlar uzun süre Akyaka girişinde araç içinde beklemekten şikayetçi. “Keşke gelmeseydik’ diyen vatandaşlar kadar, Akyaka’yı tatil sonunda temiz bırakılması konusunda uyaran vatandaşlar da var. Tatilci bir bayan, “Akyaka’da tatillerini yapan bizler lütfen giderken çöplerimizi bırakmayalım. Burada yaşayan insanların da temiz havaya, canlıların da temiz doğaya ihtiyacı var” dedi.



Paraşütler gökyüzünü süsledi


Akyaka’da alternatif turizm olarak Kitesorf sporunu yapanlar ise Akçapınar sahilinin semalarını renkli paraşütlerle süsledi. Yüzlerce Kitesorf tutkunu sığ sahili ve rüzgârı nedeniyle gün boyu su üzerinde kalabiliyor.


Akyaka’da tatilcilerin en fazla rağbet ettiği etkinliklerden birisi de Kadın azmağında tekne turu. Azmak çıkışında bulunan tekneciler gün boyu yarım saatlik tekne turlarını vatandaşlara sunarken, Azmak çevresinde yürüyüş yapan tatilciler ise temiz ve doğa ile iç içe bir tatilin tadını çıkarıyor.

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Haber Tarihi: 06 Haziran 2019 Perşembe 19:03
  1. doğa

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