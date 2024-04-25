Sakın atmayın! Yaz içeceği yapın hafızayı güçlendiriyor! İlk kez ortaya çıktı...Prof. Dr. Oğuz Özyaral'dan yorum
Prof. Dr. Oğuz Özyaral'ın hafıza güçlendiren yaz içeceği tarifini sizler için derledik. Şu an tam mevsimi olan mor salkımları bu şekilde değerlendirebilirsiniz. İşte hafıza güçlendirici içecek tarifi…
Doğada bazı bitkiler, çiçekler hem hafızanın hem de yorgunluğun ilacı. Bunlardan biri de mor salkımlı çiçek. Prof. Dr. Oğuz Özyaral, mor salkımlı çiçekten yaz içeceği tarifi verdi. Buz çubukları da yapabilir suyunuza görsel güzellik katabilirsiniz. Şekersiz olan yaz içeceği strese iyi geliyor, depresyonla baş eder ve hafızayı güçlendirir.
MOR SALKIMILI EV YAPIMI ŞEKERSİZ İÇECEK TARİFİ
15 dal taze mor salkımın taç yapraklarını ayırın ve üzerine 6 bardak su ekleyin.
Elle ovarak ezin, içine 1 adet çubuk tarçın ve 5 diş karanfil koyun.
Üzerini örtüp 6 saat dinlendirin. Elde ettiğiniz süzüntüye 1,5 tatlı kaşığı limon tuzu ile 1/2 limonun suyunu ekleyip karıştırın. Bu arada mor salkımlı buz çubukları da hazırlayabilirsiniz. Tüketirken bal ekleyebilirsiniz. Limon tuzu tercihen kullanılabilir.
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