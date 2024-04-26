Sakın ama sakın vitamin almayın! Püf noktası: Saksının dibine dökün orkideler tek tek coşsun! Bu yöntemle kolay

Evinizi, ofisinizi veya farklı alanları daha estetik bir hale getirmek için orkide yetiştirebilirsiniz. Ancak orkideler genellikle solmaya meyilli bir yapıda olabilir. Orkide bakımı için tarçın tüyosunu hemen denemelisiniz.

Orkideleri coşturmak için tarçın kullanabilirsiniz. Antiseptik özellikleri sayesinde mantarları, zararlı bileşenleri durdurabilir. Hasta olan çiçekleri iyileştirir, vitamin görevi üstlenir. Üstelik bunun için fazla malzemeye hiç gerek yok.

Orkidelerin gövdesi eğilmişse veya taç yaprakları kopmaya başladıysa bir çay kaşığı tarçın tüm problemi çözebilir. Yeniden hayata döndürmek için normal bakım sırasında saksıya çay kaşığıyla tarçın dökmelisiniz.

Kullanılan tarçının saf olduğuna veya katkı maddesi içermediğine emin olmalısınız. Kalitesiz tarçın kullanımı orkidelerinizin küflenmesine neden olabilir. Belirlenen miktarların üzerinde tarçın kullanılması doğru olmayabilir.

Tarçın, antiseptik özellikleri sayesinde orkidelerin çevresinde oluşan sineklenmeyi önleyebilir. Bunun için ayda bir defa yarım çay kaşığı eklemeniz yeterli olacaktır. Diğer çiçeklerin yanı sıra orkidelere bakmak çok daha zahmetli olabilir.

Orkideler için ışık büyük önem taşır. Doğrudan güneş ışından uzak alanlarda tutmak daha faydalı olur. Sularken dikkatli olmanız gerekir, aşırı suladığınızda kökleri çürüyebilir. Ayrıca ılıman sıcaklıklar tam olarak orkideler içindir. Gün içerisinde 20-25 derece hava, gece ise daha serin olabilir.

Orkideler yüksek hava nemini kaldırabilen bitkilerdir. Özellikle kış aylarında evinizin içindeki nemi artırmak için nemlendiriciler kullanabilirsiniz. Saksının altına su dolu bir tava ekleyebilirsiniz. Orkidelerin sağlıklı bir şekilde büyümesi için drenajlı bir toprak seçmelisiniz.



Orkideleri düzenli aralıklarla beslemeniz gerekir. Özel orkide gübresi kullandığınızda gereken tüm bileşenleri sağlamış olursunuz. Eğer bazı dalları solmaya başlarsa, çiçek sapını bitkinin tabanından kesmelisiniz. Yeni çiçeklere zarar gelmesini bu şekilde önleyebilirsiniz.

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