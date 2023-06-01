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Spor Şakaysa komik, gerçekse daha komik! Aksaray Belediyesi'nden olay paylaşım: Kupamızı gören haber versin
Spor

Şakaysa komik, gerçekse daha komik! Aksaray Belediyesi'nden olay paylaşım: Kupamızı gören haber versin

Yeniakit Publisher
2023-06-01 20:03:00 -
Şakaysa komik, gerçekse daha komik! Aksaray Belediyesi'nden olay paylaşım: Kupamızı gören haber versin

TFF 2. Lig'e yükselen 68 Aksaray Belediyespor'un şampiyonluk kupası çalındı. Aksaray Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Gözümüzden sakındığımız kupamız çalınmıştır. Lütfen gören duyan varsa haber versin" ifadeleri kullanıldı.

TFF 3. Lig 3. Grup'ta şampiyon olarak TFF 2. Lig'e yükselen 68 Aksaray Belediyespor'un şampiyonluk kupası kayıplara karıştı.

Aksaray Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kupamız çalındı! Günlerdir belediyemizin girişinde sergilediğimiz, gözümüzden sakındığımız Aksaraysporumuz'un kupası çalınmıştır. Lütfen gören, duyan kim varsa bizlere haber versin" ifadeleri kullanıldı.

Sosyal medya yıkıldı

Aksaray Belediyesi'nin yaptığı bu paylaşım sosyal medya gündeminde zirveye yerleşti. Birçok spor sayfası bu görüntüyü paylaştı. Sosyal medya kullanıcıları bu mesajın şaka olup olmadığını sorguladı. Ancak belediye hesabının kupanın sergilendiği alanın boş görüntüsünü de paylaşması dikkat çekti.


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