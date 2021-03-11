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Spor Sakatlık sonrası ilk kez görüntülendi!
Spor

Sakatlık sonrası ilk kez görüntülendi!

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, Antalyaspor maçında sakatlanmış ve sahayı sedyeyle terk etmek zorunda kalmıştı. Özil'in sakatlık sonrası ortaya çıkan görüntüleri çok konuşuldu.

Yeniakit Publisher
2021-03-11 19:52:00 -
Sakatlık sonrası ilk kez görüntülendi!

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, Antalyaspor maçında sakatlanmış ve ayağının üzerine basmakta zorlanan ve sahayı sedyeyle terk eden yıldız futbolcu, 67. dakikada yerini İrfan Can Kahveci'ye bırakmıştı. Mücadelenin 65. dakikasında Antalyasporlu Fredy ile girdiği ikili mücadele sonrası yaşadığı sakatlık sebebi ile kenara gelen yıldız futbolcu, sahayı sedyeyle terk etmişti.

Maçın ardından 32 yaşındaki futbolcunun sol ayak bileğinde sorun olduğu açıklanmış, en az 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Fenerbahçe’nin dünyaca ünlü futbolcusu Mesut Özil önceki akşam bir otelden çıkarken takım arkadaşı Mert Hakan Yandaş ile birlikte görüntülendi. Ayak bileği bağlarındaki yırtıklar nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalacağı açıklanan Özil’in koltuk değnekleriyle yürüdüğü görüldü.

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