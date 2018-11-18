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Sakatlık krizi... Serdar Aziz ve Çalhanoğlu kadrodan çıkarıldı

Milli futbolcular Serdar Aziz ile Hakan Çalhanoğlu, 20 Kasım'da Ukrayna ile oynanacak özel bir karşılaşma öncesi, sakatlıklarından dolayı A Milli Futbol Takımı'nın kadrosundan çıkarıldı.

18 Kasım 2018 Pazar 12:31
Sakatlık krizi... Serdar Aziz ve Çalhanoğlu kadrodan çıkarıldı

Milli futbolcular Serdar Aziz ile Hakan Çalhanoğlu, sakatlıklarından dolayı A Milli Futbol Takımı'nın kadrosundan çıkarıldı.

Sakatlıklarından dolayı yoklar

A Milli Futbol Takımı'ndan iki futbolcu, Ukrayna ile 20 Kasım'da Antalya'da oynanacak özel bir karşılaşma öncesi sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı. Serdar Aziz, dün akşam İsveç ile oynanan Uluslar Ligi maçı öncesindeki ısınma sırasında kasık adalesindeki zorlanma nedeniyle müsabakada yer alamamıştı. Hakan Çalhanoğlu'nun da ayağındaki sakatlıkla ilgili tedavisine kulübünde devam etmesi uygun görüldü.

Konya'dan ayrıldılar

Serdar ve Hakan, sabah saatlerinde Milli Takım'ın Konya'daki kampından ayrıldı.

Haber Tarihi: 18 Kasım 2018 Pazar 12:31
  1. Konya
  2. Antalya
  3. Serdar Aziz
  4. Hakan Çalhanoğlu
  5. Milli Takım
  6. Ukrayna
  7. sakatlık

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