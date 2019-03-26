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Sakatlanmamak için alınması gereken önlemler

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç.

26 Mart 2019 Salı 15:27
Sakatlanmamak için alınması gereken önlemler

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Cem Coşkun Avcı, ’son zamanlarda artan sakatlanmalar ve alınması gereken önlemler’ hakkında bilgi verdi.


Yaş arttıkça kırık sayısının da artabileceğini belirten Büyük Anadolu Hastaneleri Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Cem Coşkun Avcı, "Düşme sırasında refleks olarak yüzü korumak için el ve ayak bileği öne doğru hareket eder. Bu yüzden, el ve ayak bileği kırıklarıyla sık karşılaşırız. Yere düşüp çarpma sonucu kalça kırıkları, omuz çevresi kırık ve çıkıkları, omurga kırıkları sık görülür. Yaş ortalaması arttıkça basit düşmelerle oluşan kırık sayısı da artmaktadır. Özellikle ileri yaştakilere, kötü hava koşullarında mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamalarını öneriyoruz” dedi.



“Kırığı olan hastayı bilinçsiz hareket ettirilmemeli”


Kırığı olan hastanın bilinçsiz hareket ettirilmemesi gerektiğini ifade eden Doç. Dr. Cem Coşkun Avcı, şu bilgileri verdi:“Düşme veya çarpma sonrasında hareketle artan ağrı, şekil bozukluğu, ödem ve kanama nedeniyle şişkinlik ve morarma olması halinde kırıktan şüphelenilmelidir. Kırık oldukça ağrılı bir durumdur ve ne yazık ki bizi tedbirsiz yakalar. Acil durumlarda geçici olarak sargılama ve hastayı hareketsiz hale getirme önem taşır. Hastayı kıpırdatmak ya da pozisyon vermeye çalışmak kırığın durumunu ve yerini tam bilemeyeceğimiz için oldukça risk taşır. Bilinçsiz hareket ettirmek, iç kanamayı artırabileceği gibi hastanın acı çekmesine de neden olur. Kırık şüphesi varsa, kırık kemik uçlarının çevresindeki damar, sinir gibi yumuşak dokulara zarar vermemesi için kırık uçları mümkün olduğunca hareketsiz tutulmalıdır. Kolu ilgilendiren bir yaralanma ise yüzük, saat gibi eşyalar hemen çıkarılmalıdır. El bileği, ayak bileği, omuz çevresi kırığı varsa geçici tespitle acil servise başvurulmalı, şişmeyi önlemek için cilde direkt temas etmeden buz uygulanmalıdır. Kırık tedavisi, kırık kemik uçlarının birleştirilmesi ve birbirlerine kaynamalarını içeren ve daha sonrasında hastanın uzvunu eskiden olduğu gibi sağlıklı kullanabilmesi sürecini kapsamaktadır. Kırık tedavisinde amaç; Kırık nedeniyle bozulan sağlık durumu ile iş ve sosyal yaşam performansının en kısa zamanda tam olarak düzeltilmesidir."

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 15:27
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