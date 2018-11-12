THY- Noukşot
0553 313 94 23
impression

Sakatlandı! A Milli Takım aday kadrosunda flaş değişiklik

A Milli Futbol Takımı'nın İsveç ve Ukrayna ile yapacağı maçlar için açıklanan aday kadrosunda değişiklik oldu. Gökhan Akkan sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılırken yerine Okan Kocuk davet edildi

12 Kasım 2018 Pazartesi 23:51
Sakatlandı! A Milli Takım aday kadrosunda flaş değişiklik

A Milli Takım'ın İsveç ve Ukrayna ile oynayacağı karşılaşmaları için açıklanan aday kadrosunda değişikliğe gidildi.

A Milli Takım Sağlık Heyeti'nin kampta yaptığı tetkik ve muayene sonrasında, Çaykur Rizespor kalecisi Gökhan Akkan'ın Medipol Başakşehir karşılaşması sonrasında sağ arka adalesinde oluşan zorlanmanın İsveç ve Ukrayna maçları süresince iyileşmeyeceği tespit edildiği açıklandı. Bu gelişme üzerine Gökhan aday kadrodan çıkartılırken, yerine Bursaspor'dan Okan Kocuk davet edildi.

Haber Tarihi: 12 Kasım 2018 Pazartesi 23:51
  1. Rize
  2. Bursa
  3. sakatlık
  4. a milli takım
  5. son dakika
  6. Okan Kocuk
  7. Gökhan Akkan
  8. Son dakika son dakika gelişmesi
  9. a milli takım sakatlık
  10. Ukrayna
  11. İsveç

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Boy yasağına uyulmayınca... Hepsine el koydular
    1. Boy yasağına uyulmayınca... Hepsine el..
    2. Sakarya'da FETÖ operasyonu: 10 şüpheli..
    3. Bakan Varank açıkladı: Bin 289..
    4. Sakatlandı! A Milli Takım aday..
    5. Mustafa Cengiz: İstifasını istiyorum
    6. Freni patlayan kamyon 10 araca çarptı
    7. Trump: Fransa'da birçok başarı elde..
    8. Katliamları seyreden BM'den 'Gazze'..
    9. Terör devleti İsrail, El Aksa..
    10. Emine Şahin'in 'Atatürk ilah değildir'..
    11. Siyatiğe dikkat!
    12. Beyin felci öncesinde vücudumuz bizi..
    13. Aktay: Mükemmel bir plan yapmışlar
    14. “İran konusunda AB’ye güvenimiz tam”
    15. Kafa travmalarında bu belirtileri..
    16. Yoğurt maskesi ile cildinizi arındırın
    17. Yatak böceği ısırıkları için doğal..
    18. Bebeğinizin gözlerinin devamlı..
    19. AB'den Gazze açıklaması: Acilen..
    20. Düğmeye basıldı! 20 ilde 'Pert oto'..
    BBP lideri Mustafa Destici'den skandal tutuklamaya sert tepki
    BBP lideri Mustafa Destici'den skandal tutuklamaya sert tepki
    Emine Şahin’i tutuklayan hakim bakın kim çıktı!
    Emine Şahin’i tutuklayan hakim bakın kim çıktı!
    ABD kendi ayağına sıktı... Türkiye'ye büyük fırsat doğdu
    ABD kendi ayağına sıktı... Türkiye'ye büyük fırsat doğdu
    'Atatürk ilah değil' diyen Emine Şahin'in ilk ifadesi ortaya çıktı
    'Atatürk ilah değil' diyen Emine Şahin'in ilk ifadesi ortaya çıktı
    Bakan Soylu'dan çok sert açıklama! 'Bugüne kadar hiç sesimi çıkarmadım ama...'
    Bakan Soylu'dan çok sert açıklama! 'Bugüne kadar hiç sesimi çıkarmadım ama...'

    Günün Karikatürü

    13 Kasım 2018
    Merkez rakamı açıkladı! Asgari ücret oranı en az...
    Merkez rakamı açıkladı! Asgari ücret oranı en az...
    Osmangazi’de bir tuhaf uygulama
    Osmangazi’de bir tuhaf uygulama