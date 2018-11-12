Sakatlandı! A Milli Takım aday kadrosunda flaş değişiklik

A Milli Takım'ın İsveç ve Ukrayna ile oynayacağı karşılaşmaları için açıklanan aday kadrosunda değişikliğe gidildi.



A Milli Takım Sağlık Heyeti'nin kampta yaptığı tetkik ve muayene sonrasında, Çaykur Rizespor kalecisi Gökhan Akkan'ın Medipol Başakşehir karşılaşması sonrasında sağ arka adalesinde oluşan zorlanmanın İsveç ve Ukrayna maçları süresince iyileşmeyeceği tespit edildiği açıklandı. Bu gelişme üzerine Gökhan aday kadrodan çıkartılırken, yerine Bursaspor'dan Okan Kocuk davet edildi.