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Spor

Sakatlanan Mbappe, Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçını kaçıracak

Yeniakit Publisher
2020-07-27 19:20:53 -
Sakatlanan Mbappe, Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçını kaçıracak

İSTANBUL (AA) - Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Paris Saint-Germain'de (PSG) Kylian Mbappe, 12 Ağustos'ta takımının Atalanta'ya karşı oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçını kaçıracak.

Fransız kulübünden yapılan açıklamada, PSG'nin Saint-Etienne'i 1-0 yendiği Fransa Kupası finalinin 26. dakikasında sağ ayak bileğindeki burkulma yaşayan Mbappe'nin, sahalardan 3 hafta uzak kalacağı duyuruldu.

Bu sezon 34 maçta 30 gol atan Mbappe, 12 Ağustos'ta Lizbon'da sekizli final formatıyla oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde, takımının Atalanta ile karşılaşacağı maçta forma giyemeyecek.


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