Sakaryaspor, transferin son gününde 13 futbolcu birden aldı

1. Lig takımlarından Sakaryaspor, transfer döneminin son gününde 13 yeni oyuncuyla anlaştı. Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda düzenlenen törenle futbolcular resmi sözleşmelere imza attı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, transfer tescil döneminin son gününde kadrosuna kattığı 13 futbolcu için toplu imza töreni düzenledi. Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda gerçekleştirilen törende yeni transferler resmi sözleşmelere imza attı.

 

13 İMZA BİRDEN ATILDI

Sakaryaspor yönetimi, transfer döneminin kapanmasına saatler kala hareketli bir süreci geride bırakarak kadrosunu 13 yeni isimle güçlendirdi. Stadyumda düzenlenen törende; Melih Bostan, Sergio Pena, Fofana, Ruan, Owusu, Ismaila Sorro, Arif Kocaman, Burak Bekaroğlu, Haydar Karataş, Kerem Şen, Ataberk Dadakdeniz, Poyraz Efe Yıldırım ve Emrecan Terzi kendilerini yeşil-siyahlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Törenin ardından yeni transferler Sakaryaspor formasıyla basın mensuplarına poz verdi. Kadroya dahil edilen isimlerin, lisans işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte teknik heyetin görev vermesi halinde ligin ilerleyen haftalarında sahada olacağı bildirildi.

