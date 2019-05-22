Sakaryaspor Fatih Karagümrük arasında oynanacak olan TFF 2. Lig Play-Off Final maçının nerede oynanacağı belli oldu. TFF konuyla ilgili açıklama yaptı. Peki, Sakaryaspor Karagümrük finali nerede oynanacak?

Sakaryaspor Karagümrük finali nerede oynanacak?

Sakaryaspor Fatih Karagümrük arasında oynanacak olan TFF 2. Lig Play-Off Final maçı Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak.

Yarı Final maçlarında Fatih Karagümrük, Manisa BBSK'yi 1-0'ın rövanşında 2-0 mağlup ederek finale yükselmişti. Sakaryaspor ise Sarıyer önünde ilk maçta elde ettiği 4-0'lık avantajla girdiği rövanş maçını 0-0 tamamlayarak final oynamaya hak kazandı.

İki takım arasındaki final mücadelesi 28 Mayıs Salı günü oynanacak.