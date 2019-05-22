Sakaryaspor Karagümrük final maçı ne zaman?
TFF 2. Lig Play-Off yarı final maçlarının ardından finale kalan takımlar Sakaryaspor ve Fatih Karagümrük oldu. Peki, Sakaryaspor Karagümrük TFF 2. Lig Play-Off final maçı ne zaman oynanacak? İşte karşılaşmaya ilişkin detaylar...22 Mayıs 2019 Çarşamba 22:32
TFF 2. Lig Play-Off yarı final maçlarının ardından finale kalan takımlar Sakaryaspor ve Fatih Karagümrük oldu. Peki, Sakaryaspor Karagümrük TFF 2. Lig Play-Off final maçı ne zaman oynanacak? İşte karşılaşmaya ilişkin detaylar...
Sakaryaspor Karagümrük final maçı ne zaman?
Sakaryaspor - Fatih Karagümrük TFF 2. Lig Play-Off final maçı 28 Mayıs Salı günü Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak.
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