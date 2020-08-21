'Sakarya'nın temeli' Kuzey Beton'la sağlamlaşacak

Sakarya'nın kuzeyinde yer alan ilçelerden Kocaali'de faaliyete geçen Kuzey Beton,sektöre yeni bir soluk getirmeyi amaçlıyor. 7 milyon liralık bir yatırımla bölgede hizmet vermeye başlayan, Ömürlü İnşaat ile Nuri Yılmaz inşaat'ın güç birliği ile sektöre adım atan "Kuzey Beton" ilk etapta bölgenin kuzeyinde aktif bir çalışma sergileyecek.

BÖLGEYE KATMA DEĞER SUNACAK

Kuzey Beton Genel Müdürü Şadan Çil, Yeni Akit'e yaptığı değerlendirmede 14 Ağustos tarihinde sektöre yeni bir yapılanmayla adım attıklarının altını çizerek gerek ekonomik gerekse istihdam yönünden bölgeye katmadeğer sunacaklarını vurguladı.



Bölgede tek santral olduklarını ve kendi öz kaynaklarıyla sektöre ivme kazandıracaklarının altını çizen Çil şöyle devam etti:

"Renovatif bir yaklaşımla 9 bin metrekarelik bir alanda saat başı 120 metreküp imalat kapasitesiyle modern bir tesis oluşturmuş bulunuyoruz. İlk etapta 20 kişilik bir istihdamla başladık ama bunu önümüzdeki yıl itibarıyla 50'ye çıkarmıyı hedefliyoruz. Hızlı ve kaliteli bir hizmet için araç filomuzu da güçlendirmek amacındayız. Bunların başında transmikser ve beton pompası geliyor"

SEKTÖRDE KONSEPT DEĞİŞİKLİĞİ VE TALEP PATLAMASI VAR

"Başta Kocaali olmak üzere bulunduğumuz bölgeyi önemsiyoruz" diyen Çil şöyle devam etti:

"Tüm Türkiye'de olduğu gibi bölgemizde de inşaat hızla ilerleyen bir sektör. Vatandaşlarımız özellikle pandemi sürecinde farklı bir talebe yöneldi. Bahçeli alanlara yatırım arttı. Villa açısından baktığımızda; konsept değişikliğine şahitlik ettik. 2 bin 200 kadar bölgede villa satışı gerçekleştirildi. Bu sayı önemli bir gösterge, bu yönde ciddi bir talep patlaması yaşanmakta diyebiliriz. Bu durum da yan sanayi ile birlikte bizim sanayi ana kolumuzu tetikler nitelikte"

AR-GE VE İNOVASYON YATIRIMINDA 1 MİLYON LİRALIK HEDEF

Şadan Çil, "Sektörel olarak en büyük temennimiz ekonomimizin daha stabil hale gelmesi. Başta akaryakıt maliyetlerindeki artış olumsuz bir tablo ortaya koyuyor.Bu yönde toparlanma pozitif katkı sunacaktır" değerlendirmesinde bulundu ve şunlara dikkati çekti:



"Dünyada sudan sonra en çok kullanılan madde beton. Biz de bu betonu halkımıza en uygun ve en kaliteli şekliyle sunabilmenin gayretinde olacağız. Bunu temin edebilmek için en modern uygulama ve yöntemleri şirket olarak kullanmak en büyük arzumuz.



Bu bağlamda 300 bin liraya ulaşan Ar-ge destekli laboratuvar çalışmalarımızı yeni yatırımlarla 1 milyon liralara çıkarmayı istiyoruz.



Bilgisayar destekli otomasyonla betonun; kum ocağından çıkıp tüm malzemelerin müşterinin şantiyesine ulaşana kadarki süreci tavizsiz ve eksiksiz takip etmek mümkün olacak"

"KALİTEMİZİ FARKLI LOKASYONLARA TAŞIMAK İSTİYORUZ"

İnşaat saktörünün Türk ekonomisinin dinamosu, bir nevi lokomotifi konumunda olduğunu belirten Kuzey Beton Genel Müdürü Şadan Çil, sözlerini şöyle tamamladı:



"Biz sektörde milli ve yerel değerlere önem veriyoruz. Bu sektörün canlanmasında faiz oranları önemli. İstihdam destekleri ve maliyeti düşürücü düzenlemeler artı değer sunacak. Kamunun bu alanda attığı adımların da takipçisiyiz. Maliyet ne kadar azalırsa katmadeğer o oranda artar. Farklı lokasyonlarda işimizi geliştirmek istiyoruz. Betondaki kalitemizi diğer ilçelerimize de taşımak en önemli hedeflerimiz arasında."