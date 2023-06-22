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Yerel Sakarya’nın eko turizm rotasını bu ekranda dünya görecek
Yerel

Sakarya’nın eko turizm rotasını bu ekranda dünya görecek

Yeniakit Publisher
2023-06-22 13:25:00 -
Sakarya’nın eko turizm rotasını bu ekranda dünya görecek

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin "Karadeniz'de Pedal Çevirelim" isimli AB projesi çerçevesinde hayata geçirilen Sakarya’nın eko turizm rota mobil uygulaması artık akıllı telefonlarda. Deneme aşamasında mobil program, kısa süre sonra dijital olarak dünyaya açılacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin koordinatörlüğünde yürütülen "Karadeniz'de Pedal Çevirelim" isimli Avrupa Birliği projesinin paydaşları olan Bulgaristan, Romanya, Ukrayna, Gürcistan’dan gelen kurum ve kuruluşlarla Sakarya’da bir araya geldi. Sakarya merkezli Karadeniz Havzası Turizm Platformu Girişimi kurulması hedeflenen projede paydaşlarla Sakarya'nın Karadeniz ülkeleri açısından eko turizm merkezi olması yönünde görüş birliği yapıldı. Ortak ülkelerle Sakarya’nın mavi ve yeşil zenginliğini tanıtmak, eko turizm rotasında pedal dostu işletmeleri ön plana çıkarmak ve yerel kalkınmaya destek sağlamak amacıyla Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı koordinatörlüğünde yürütülen projede ortak ülkelerle ortak dijital platform oluşturuldu. Bu uygulama Türkiye sınırları için yayına çıktı. Bu sayede oluşturulan dijital rota uygulaması ile artık dünyada tüm gezginler Sakarya’nın eko turizm rotalarını gezebilecekler, paylaşımda bulunabilecekler ve yerel ekonomi bu tanıtım sayesinde gelişim sağlayacak. Bunun yanı sıra artık akıllı telefonlardan Sakarya’nın eko turizm rota uygulaması olan ‘LetsCycle’ uygulaması kullanılabilir hale getirildi. Deneme aşamasında olan bu Eko turizm Rotası Akıllı Uygulaması geliştirilerek kısa süre içerisinde dünyaya dijital olarak açılacak.

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