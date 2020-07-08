Sakarya'dan İstanbul'daki şehir hastanesine gelen hastanın karnından 10 kilogramlık kitle çıkarıldı

İSTANBUL (AA) - HİKMET FARUK BAŞER - Sakarya'dan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne gelen erkek hastanın karnından 10 kilogram ve 40 santimetre büyüklüğündeki kitle, zorlu bir ameliyatla alındı.

Sakarya'da yaşayan 49 yaşındaki esnaf Oğuzcan Erkoç, hazımsızlık ve ağrı şikayetleriyle hastaneye başvurdu. Yapılan ileri tetkiklerde karaciğerinde kitle olduğu tespit edildi.



Birçok hastane dolaşan Erkoç, daha sonra Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Karaciğer Safra Yolları ve Pankreas Cerrahisi Birim Sorumlusu Doç. Dr. Muharrem Battal'a başvurdu. Yapılan incelemelerde Erkoç'taki kitlenin çok büyüdüğü belirlendi.



Bunun üzerine Erkoç'u ameliyata alan Battal ve ekibi, 7 saat süren operasyonda hastanın karnından 10 kilogram ağırlığındaki kitleyi çıkardı.



Ameliyat hakkında bilgi veren Battal, 3 hafta önce hastanın kendilerine başvurduğu ve hastanın ilk geldiğinde karnının hamile bir kadının karnı gibi şişkin olduğunu, nefes alamadığını ve yemek yiyemediğini söyledi.



Hastanın hikayesinin 6 ay önce başladığını anlatan Battal, "Bu şikayetleriyle çeşitli merkezlerde dolaşmış, herkes yardımcı olmaya çalışmış ama bir sebeple kimse yardımcı olamamış durumdaydı. En son hasta bize gönderildi ve hastamızı ameliyata 2 hafta hazırladık." diye konuştu.



Battal, ameliyata hazırlığın biraz zamana aldığını dile getirerek şöyle devam etti:



"Yüksek riskli bir operasyon olması nedeniyle çeşitli komisyonlarda değerlendirdik. En son kalp, damar, göğüs, üroloji ve anestezi ekibinin ciddi gayretleriyle değerlendirme aşamasından sonra ameliyatı gerçekleştirdik. Ameliyatı da kazasız belasız yaptık. 1 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra hastamızı servise aldık. Ameliyattan önce hasta 78 kiloydu ve şu anda 68 kiloya düştü. Ameliyatta 10 kiloluk bir kitleyi çıkardık. Kitlenin boyutu ise 40 santimetreye 25 santimetre boyutlarındaydı. Bu kadar büyük bir kitleyi çıkarırken tüm organlarla bağlantısı olduğunu bilmek lazım. Bundan dolayı riskli bir ameliyattı. Hastanın durumu gayet iyi, 1-2 gün içerisinde taburcu edeceğiz."



Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin yeni açılan bir hastane olduğunu vurgulayan Battal, "Bu ameliyat Türkiye'de ne ilk ne de son ameliyat olacak. Bu başka merkezlerde yapılan bir ameliyat. Ama önemli olan konu bu hastahanenin kısa bir sürede açılması. 1 aylık bir süre içerisinde bu ameliyatı bu ekiplerle beraber yapabilir duruma geldik. Bu da şehir hastanesinin nasıl bir çabayla ilerlediğini gösteriyor." değerlendirmesini yaptı.

- "Şimdi çok iyiyim"

Hasta Erkoç ise önce hastaneye hazımsızlık şikayetiyle başvurduğunu, 1 ay sonra şiddetli ağrıyla tekrar hastaneye gittiğini belirterek, "Sonra karaciğerde bir kitle olduğunu tespit ettiler. Sonra da pandemi sürecinin başlaması nedeniyle tedavi süreci de biraz uzadı." ifadelerini kullandı.

Oğuzcan Erkoç, kitlenin zamanla büyüdüğünü anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Sonra tedavi için İstanbul'a geldik. Bir hocamızın yönlendirmesiyle Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde Doç. Dr. Muharrem Battal hocamıza geldik. Bizi gönderen hoca bu tarz zorlu ameliyatları Battal hocamızın yapabildiğini söyledi. Hocamız sonuçlara baktı, kitlenin büyüdüğünü belirledi. Sonra hastaneye yattık ve ameliyat olduk. Ameliyat çok riskliydi. Bir sporcu nasıl maça hazırlanırsa beni öyle ameliyata hazırladılar. Şimdi çok iyiyim. Yemek yiyor, tat alabiliyorum."



Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ndeki hizmetten çok memnun kaldığını ifade eden Erkoç, sözlerini, "Hastane sanki 5 yıldızlı bir otel. Bizimle çok iyi ilgilendiler. Röntgeni bile odama getirerek çektiler. Buradaki hizmeti çok beğendim. Daha önce ben böyle bir hizmet görmedim. Her şey birinci sınıf." diye tamamladı.