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Ekonomi Sakarya’dan 9 ayda 140 bin 43 araç ihraç edildi
Ekonomi

Sakarya’dan 9 ayda 140 bin 43 araç ihraç edildi

Türkiye’nin ocak-eylül dönemi otomotiv ihracatının yüzde 20.6’sını gerçekleştiren Sakarya’da üretilen 197 bin 761 aracın 140 bin 43’ü yurt dışına gönderildi.

Yeniakit Publisher
2021-10-28 22:23:00 -
Sakarya’dan 9 ayda 140 bin 43 araç ihraç edildi

Bu dönemde araç ihracatını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6.69 arttıran şehir, yurt dışı satışlarından 3 milyar 51 milyon 123 bin dolar döviz girdisi sağladı. Kimyevi ürünler, makine ve çelik sektörleriyle de ülke ekonomisine güç katmayı sürdüren Sakarya’dan 9 ayda 148 ülkeye, 9 serbest bölgeye 3 milyar 500 milyon 587 bin dolarlık ihracat yapıldı.

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