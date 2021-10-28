Sakarya’dan 9 ayda 140 bin 43 araç ihraç edildi

Bu dönemde araç ihracatını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6.69 arttıran şehir, yurt dışı satışlarından 3 milyar 51 milyon 123 bin dolar döviz girdisi sağladı. Kimyevi ürünler, makine ve çelik sektörleriyle de ülke ekonomisine güç katmayı sürdüren Sakarya’dan 9 ayda 148 ülkeye, 9 serbest bölgeye 3 milyar 500 milyon 587 bin dolarlık ihracat yapıldı.