Sakarya’dan 9 ayda 140 bin 43 araç ihraç edildi
Türkiye’nin ocak-eylül dönemi otomotiv ihracatının yüzde 20.6’sını gerçekleştiren Sakarya’da üretilen 197 bin 761 aracın 140 bin 43’ü yurt dışına gönderildi.
Bu dönemde araç ihracatını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6.69 arttıran şehir, yurt dışı satışlarından 3 milyar 51 milyon 123 bin dolar döviz girdisi sağladı. Kimyevi ürünler, makine ve çelik sektörleriyle de ülke ekonomisine güç katmayı sürdüren Sakarya’dan 9 ayda 148 ülkeye, 9 serbest bölgeye 3 milyar 500 milyon 587 bin dolarlık ihracat yapıldı.