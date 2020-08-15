  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Sakarya'daki silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-08-15 14:05:19 -
Sakarya'daki silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Erenler ilçesinde, akrabalar arasında çıkan ve bir kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Değirmendere Mahallesi'ndeki akraba 2 grup arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine çıkan silahlı kavgada 1 kişiyi öldürdüğü, 2'si ağır 4 kişiyi yaraladığı iddia edilen şüpheli M.Ö. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan M.Ö, sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından adliyeye sevk edildi.

M.Ö, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Erenler ilçesi Değirmendere Mahallesi'nde 2 gün önce akraba 2 grup arasındaki tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine çıkan silahlı kavgada R.K, F.K, C.K, Y.Ö. ve G.Ö. yaralanmış, G.Ö. hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Çipras'ın sözlerini Yunanistan'ı salladı: Maalesef orayı Türklere verdik
Dünya

Çipras'ın sözlerini Yunanistan'ı salladı: Maalesef orayı Türklere verdik

Yunanistan eski Başbakanı Aleksis Çipras, Mısır ile yapılan anlaşmaya ilişkin çok konuşulacak açıklamalar yapıyor.
ABD'den skandal Türkiye hamlesi! Yunanistan'a yardıma yolluyorlar
Dünya

ABD'den skandal Türkiye hamlesi! Yunanistan'a yardıma yolluyorlar

Türkiye’yi Doğu Akdeniz’den çekilmediği takdirde yaptırım ile tehdit eden ABD tarafından yeni bir skandal hamle geldi.
Mete Yarar açıkladı: Türkiye'ye karşı savaş açtılar
Gündem

Mete Yarar açıkladı: Türkiye'ye karşı savaş açtılar

Güvenlik Danışmanı ve Yazar Mete Yarar, Akdeniz ve Ege'deki son gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye'ye gayri resmi olarak savaş ..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı