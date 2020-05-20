  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Dünya markası olma yolunda

Eğitimli genç insan kaynağına yatırım yapılacak

Albaraka’nın kurucusu vefat etti

Toparlanma başlayacak

THY’den 19 Mayıs özel uçuşu
için kalan
Yerel

Sakarya’daki saklı kanyon ilk kez görüntülendi

Sakarya’nın Geyve ilçesinde bulunan kanyon Orman Bölge Müdürlüğü yetkililerince ilk kez görüntülendi.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 11:13:02 -
Sakarya’daki saklı kanyon ilk kez görüntülendi

Sakarya’nın Geyve ilçesinde bulunan kanyon Orman Bölge Müdürlüğü yetkililerince ilk kez görüntülendi.


Geyve’de yaşayan vatandaşların ve yaşlıların sürekli bahsettiği doğal güzelliği olan Setçe Mahallesindeki saklı kanyon Sakarya Orman Bölge Müdürlüğünde görevli yetkililerce ilk fotoğraflandı. İlk kez görüntülenen kanyonu görenler büyülendi. Mahalleye yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulunan ve 40 metre derinliğindeki kanyonun bir insanın geçebileceği genişlikte olduğu belirtildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı