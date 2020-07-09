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Aktüel

Sakarya'daki patlamada şehit olan askerin ailesine acı haber verildi

Yeniakit Publisher
2020-07-09 17:35:06 -
Sakarya'daki patlamada şehit olan askerin ailesine acı haber verildi

TEKİRDAĞ (AA) - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde patlayıcıların intikalleri sırasında yaşanan patlamada şehit olan jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Halil Tuna Akgöz'ün Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki ailesine acı haber verildi.

Şehidin 100. Yıl Mahallesi'ndeki babaevine gelen Vali Yardımcısı Abdullah Kalkan, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ülkü Uslu, şehadet haberini anne Fatma ve baba Basri Akgöz'e verdi.

Akgöz'ün ailesinin evine Türk bayrağı asıldı. Şehidin ailesi ve yakınlarını, protokol üyeleri ile mahalle sakinleri teskin etmeye çalıştı.

Akgöz'ün eşi ve 2 çocuğunun Ankara'da olduğu öğrenildi. Şehidin ailesinin evinin önünde taziye çadırı kuruldu.

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