  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Sakarya’daki Oba Makarna fabrikasında patlama anı kamerada
Gündem

Sakarya’daki Oba Makarna fabrikasında patlama anı kamerada

Yeniakit Publisher
2024-09-15 18:53:00 -

Sakarya’nın Hendek ilçesinde bulunan Oba Makarna fabrikasında meydana gelen patlama anına ait görüntüler ortaya çıktı. 30 kişinin yaralandığı patlamanın şiddeti saniye saniye kaydedildi.

TEM Otoyolu Hendek gişeleri mevkisinde faaliyet gösteren Oba Makarna fabrikasında saat 13.15 sıralarında patlama meydana geldi. Patlamanın ardından 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye Sakarya başta olmak üzere, Düzce ve Kocaeli'den de çok sayıda itfaiye, sağlık, AFAD, orman, polis ve jandarma personelleri sevk edildi. İlk tespitlere göre değirmen bölümünde meydana geldiği değerlendirilen patlamanın ardından bölgedeki çalışmalar sürüyor.

Patlama anı ortaya çıktı

30 kişinin yaralandığı patlama anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Fabrikanın adeta bomba gibi patladığı, alev ve dumanların yükseldiği anlar saniye saniye görüntülendi. Öte yandan, yaralılardan bir kişinin 12 yaşındaki çocuğun olduğu ortaya çıktı. Babası ile iş yerine geldiği esnada patlamada yaralanan çocuğun genel durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sakarya'da fabrikada patlama meydana geldi! İşte olay yerinden ilk görüntüler!
Sakarya'da fabrikada patlama meydana geldi! İşte olay yerinden ilk görüntüler!

Gündem

Sakarya'da fabrikada patlama meydana geldi! İşte olay yerinden ilk görüntüler!

Korkunç patlamada son durum! 6'sı ağır toplam 28 yaralı
Korkunç patlamada son durum! 6'sı ağır toplam 28 yaralı

Gündem

Korkunç patlamada son durum! 6'sı ağır toplam 28 yaralı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23