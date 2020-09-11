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Aktüel Sakarya'da zincirleme trafik kazası: 17 yaralı
Aktüel

Sakarya'da zincirleme trafik kazası: 17 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-09-11 12:36:11 -
Sakarya'da zincirleme trafik kazası: 17 yaralı

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 17 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Birol Karacan idaresindeki 54 M 2075 plakalı şehir içi yolcu taşımacılığı yapan dolmuş, Emre Altıntaş'ın kullandığı 54 S 2763 midibüs ve Rahmi Duman yönetimindeki 54 HK 322 plakalı hafif ticari araç, Karaçalılık Caddesi'nde çarpıştı.

Kazada, servis aracıyla dolmuştaki 17 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, sağlık görevlilerine teslim edildi.

Sağlık ekiplerince Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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