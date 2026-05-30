  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kılıçdaroğlu 2.5 yıl sonra CHP binasında! Hırsızlar şokta: Bay Kemal karanfillerle karşılandı Kritik gün! CHP'de iki ayrı bayramlaşma, iki ayrı merkez! Gözler Ankara'da: Kılıçdaroğlu ne açıklayacak? Her dakika kalabalık artıyor: Kemal Kılıçdaroğlu ilk kez Genel Merkez'de! Şimdi arınma zamanı... Özgür Özel ve Özkan Yalım’ın WhatsApp kayıtları gündemi sarstı! Ahlatlıbel planı mesajlarda: Tamar Tanrıyar’dan çok özel iddialar Kılıçdaroğlu temizliğe başlıyor: CHP’de 5 isim topun ağzında! Down Sendromlu çocuğun Erdoğan sevgisi! Fetih coşkusuna damga vuran görüntü Habertürk ne yapmaya çalışıyor? Kurban Bayramı sabahı köpek yayını! İzmir'de çocuk istismarı şoku! 11 yaşındaki çocuğun müstehcen görüntüleri savcılığı harekete geçirdi Kılıçdaroğlu’ndan adaylık sinyali: Genel merkezdeki afişlerde dikkat çeken detay Küresel haydutu çıldırtan karar: Trump'ın ismi sökülüp atıldı!
Yerel Sakarya'da zincirleme kaza: 3'ü çocuk 5 yaralı
Yerel

Sakarya'da zincirleme kaza: 3'ü çocuk 5 yaralı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Sakarya'da zincirleme kaza: 3'ü çocuk 5 yaralı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde dün 6 kişinin yaralandığı kavşakta bugün bir zincirleme kaza daha meydana geldi. Bayram tatili dönüş yolunda 3 aracın karıştığı kazada, aynı aileden 3'ü çocuk olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı.

Kaza, D-140 Karayolu Batakköy Kavşağı'nda meydana geldi. Bayram tatili dönüşü yolculuğunda olan S.A. (39) idaresindeki 34 YRN 87 plakalı otomobil, kavşakta Z.P. (29) idaresindeki 78 ACG 106 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolünü kaybederek savrulan 34 YRN 87 plakalı otomobil, o esnada trafik ışıklarında kırmızıda beklemekte olan 41 AEE 620 plakalı bir başka araca çarparak durabildi. Kazayı gören diğer sürücüler ve çevredeki vatandaşlar yaralıların yardımına koştu. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada, savrulan otomobilin sürücüsü S.A. (39) ile aynı araçta yolcu konumunda bulunan Ç.A. (38), Z.İ.A. (10), Z.B.A. (8) ve 2 yaşındaki Z.L.A. yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı amca, yenge ve çocuklar ambulanslarla Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede tedavileri süren yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, kazanın gerçekleştiği Batakköy Kavşağı'nda bayramın üçüncü günü meydana gelen bir başka zincirleme kazada da tır, otomobil ve minibüs çarpışmış; 3'ü çocuk, 4'ü ağır olmak üzere toplam 6 kişi yaralanmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Okyanus ötesinin Manisa tezgahı ifşa oldu! FETÖ itirafçısı bombaladı: Özgür Özel'i Amerika parlatıp bu noktaya getirdi!
Gündem

Okyanus ötesinin Manisa tezgahı ifşa oldu! FETÖ itirafçısı bombaladı: Özgür Özel'i Amerika parlatıp bu noktaya getirdi!

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) itirafçısı Enes Uludemir, karanlık yapının siyaseti dizayn etme operasyonlarına dair kan donduran açıklamalar..
Gürsel Tekin kendi partisindeki kirli paslaşmayı böyle ifşa etti! 'Yahu Allah için söyleyin AKP bunun neresinde?'
Gündem

Gürsel Tekin kendi partisindeki kirli paslaşmayı böyle ifşa etti! 'Yahu Allah için söyleyin AKP bunun neresinde?'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) eski genel sekreteri Gürsel Tekin, parti içinde yaşanan ve mahkeme salonlarına kadar taşınan liderlik ve deleg..
Son dakika! Hain Kemal sloganları arasında Mansur'u gören Özgür gaza geldi: Beni seven arkamdan gelsin..!
Gündem

Son dakika! Hain Kemal sloganları arasında Mansur'u gören Özgür gaza geldi: Beni seven arkamdan gelsin..!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 2.5 yıl sonra gittiği Geinel Merkez’de halka hitap ederken mahkeme kararıyla görevden alınan Özgür ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23