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Gündem Sakarya'da zehirlenen 11 kişi hastaneye kaldırıldı
Gündem

Sakarya'da zehirlenen 11 kişi hastaneye kaldırıldı

Sakarya’nın Karasu ilçesinde mevsimlik işçi olarak çalışan 11 kişi yedikleri yemekten zehirlendi.

Yeniakit Publisher
2020-09-04 05:54:00 -
Sakarya'da zehirlenen 11 kişi hastaneye kaldırıldı

Sakarya'nın Karasu ilçesi Darıçayırı Mahallesinde mevsimlik tarım işçileri olduğu öğrenilen 2 ailenin toplam 11 ferdi yedikleri yemek sonrasında halsizlik, kusma ve ateş gibi şikayetleri oluşan aile üyeleri durumu 112'yi arayarak yardım istedi. İhbar sonrası olay yerine gelen sağlık ekiplerince; V.Y. (15), A.Y. (19), S.Ş. (16), A.Ş. (19), M.Ş. (13), A.Ş. (13), N.Ş. (16), M.Y. (19), H.Ş. (29), H.Y.(16), M.Ş. (18) isimli toplam 2 aileden oluşan 11 kişi hastaneye kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan 11 kişinin tedavisinin devam ettiği bildirildi.

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