Sakarya'da zehirlenen 11 kişi hastaneye kaldırıldı
Sakarya’nın Karasu ilçesinde mevsimlik işçi olarak çalışan 11 kişi yedikleri yemekten zehirlendi.
Sakarya'nın Karasu ilçesi Darıçayırı Mahallesinde mevsimlik tarım işçileri olduğu öğrenilen 2 ailenin toplam 11 ferdi yedikleri yemek sonrasında halsizlik, kusma ve ateş gibi şikayetleri oluşan aile üyeleri durumu 112'yi arayarak yardım istedi. İhbar sonrası olay yerine gelen sağlık ekiplerince; V.Y. (15), A.Y. (19), S.Ş. (16), A.Ş. (19), M.Ş. (13), A.Ş. (13), N.Ş. (16), M.Y. (19), H.Ş. (29), H.Y.(16), M.Ş. (18) isimli toplam 2 aileden oluşan 11 kişi hastaneye kaldırıldı.
Hastaneye kaldırılan 11 kişinin tedavisinin devam ettiği bildirildi.