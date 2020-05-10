Sakarya'da yaşayan 103 yaşındaki Fatma nineye "Anneler Günü" sürprizi

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde Hz. Hatice Vakfı ve İçişleri Bakanlığınca gerçekleştirilen "Asırlık Çınarlar" projesi kapsamında, 103 yaşındaki Fatma Yalçın'a sürpriz Anneler Günü kutlaması yapıldı.

Cumhuriyet Mahallesi Menekşe Sokak'ta bir apartmanda yaşayan 2 çocuk ve 4 torun sahibi Fatma nineyi ziyaret eden Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Fatma nineye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun selamı ile mesajını iletti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske takılıp, sosyal mesafe kuralına uyularak gerçekleştirilen ziyarette Vali Nayir, Fatma nineyle sohbet ederek durumu hakkında bilgi aldı.

Nayir, burada yaptığı açıklamada, Anneler Günü münasebetiyle 100 yaşını dolduran anneleri ziyaret ettiklerini, bu kapsamda Fatma Yalçın'a ziyarette bulunduklarını söyledi.

Asırlık çınarlar için bugün Sakarya'da hatıra ormanı oluşturduklarını dile getiren Nayir, "Sizler adına oraya fidan diktik. Sizlere hayırlı ömür diliyoruz. Dualarınızı bekliyoruz inşallah. Sana hizmet edenlerden de Allah razı olsun. Hayırlı ramazanlar. Allah uzun ömürler versin." diye konuştu.

Fatma nine de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Allah hepinizin ne muradı varsa versin." diyerek dua etti.

Konuşmaların ardından Fatma nineye hediye ve çiçek verildi.

Ziyarette, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Hz. Hatice Vakfı Başkanı Alpay Tarhan, Adapazarı Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya ve Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu da hazır bulundu.