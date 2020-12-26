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Aktüel Sakarya'da yangında hayatını kaybeden baba ve kızının cenazeleri toprağa verildi
Aktüel

Sakarya'da yangında hayatını kaybeden baba ve kızının cenazeleri toprağa verildi

Yeniakit Publisher
2020-12-26 16:43:12 -
Sakarya'da yangında hayatını kaybeden baba ve kızının cenazeleri toprağa verildi

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Arifiye ilçesinde evlerinde çıkan yangında yaşamını yitiren baba ve kızının cenazesi defnedildi.

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi'nde işlemleri tamamlanan Seyfi (45) ve kızı Rabia Su Altın'ın (4) cenazeleri yakınları tarafından alınarak Türkçaybaşı Fuadiye Mahallesi'ne getirildi.

Arifiye Çaybaşı Fuadiye Mahalle Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından baba ve kızının cenazesi toprağa verildi.

Öte yandan, yangında ağır yaralanan Mirza Altın (10), Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Ünitesine sevk edildi.

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde dün bir evde çıkan yangında, baba ile kızı hayatını kaybetmiş, yaralanan oğul hastaneye kaldırılmıştı.


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