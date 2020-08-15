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Aktüel

Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Operasyonda 205 kök kenevir bitkisi ve 1 kilo 440 gram esrar ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-08-15 22:51:08 -
Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Hendek ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğünce uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalar kapsamında ormanlık arazide 205 kök Hint keneviri bitkisi, 1 kilo 70 gram yaş esrar, 370 gram kurutulmuş esrar maddesi ile 1 adet pompalı tüfek ve 4 adet fişek ele geçirildi.

Ekipler, olaya ilişkin G.K. (27) ve A.U'yu (57) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.K. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, A.U. serbest bırakıldı.

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