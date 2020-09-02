Sakarya’da üretilen her 10 araçtan 8’i ihraç edildi
Sakarya’da ocak-temmuz döneminde üretilen her 10 araçtan 8’i yurt dışına gönderilerek, 2 milyar 60 milyon 364 bin dolar döviz girdisi sağlandı. Otomotiv Sanayii Derneği verilerine göre, Türkiye’de ocak-temmuz döneminde traktör de dahil üretilen 653 bin 592 araçtan 487 bin 875’i yurt dışına satıldı. Bunda yüzde 25’lik paya sahip olan Sakarya, ürettiği 122 bin 495 aracın yüzde 84,2’sine denk gelen 103 bin 229’unu ihraç etti.
Önemli üreticilerin bulunduğu Sakarya’da, 7 aylık dönemde 106 bin 324 otomobil, 67 kamyonet, 285 otobüs, 449 midibüs, 15 bin 370 traktör olmak üzere toplam 122 bin 495 araç üretildi. Kentteki firmalar arasında üretim ve ihracatta Toyota liderliğini korudu. Arifiye ilçesinde kurulu Toyota fabrikası, yılın 7 aylık döneminde toplamda 106 bin 324 binek tipinde Corolla, Toyota C-HR ve Corolla Hybrid modelleri üretti, bunun yüzde 90’ına denk gelen 95 bin 763 aracı ihraç etti.