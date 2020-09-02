Sakarya’da üretilen her 10 araçtan 8’i ihraç edildi

Sakarya’da ocak-temmuz döneminde üretilen her 10 araçtan 8’i yurt dışına gönderilerek, 2 milyar 60 milyon 364 bin dolar döviz girdisi sağlandı. Otomotiv Sanayii Derneği verilerine göre, Türkiye’de ocak-temmuz döneminde traktör de dahil üretilen 653 bin 592 araçtan 487 bin 875’i yurt dışına satıldı. Bunda yüzde 25’lik paya sahip olan Sakarya, ürettiği 122 bin 495 aracın yüzde 84,2’sine denk gelen 103 bin 229’unu ihraç etti.