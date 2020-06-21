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Aktüel

Sakarya'da üç tırın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-06-21 20:58:49 -
Sakarya'da üç tırın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Geyve ilçesinde üç tırın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

D-650 kara yolunda Bilecik istikametine giden Serdar A. idaresindeki 06 BHC 522 plakalı eşya yüklü tır, Kızılkaya Mahallesi mevkisinde karşı şeride geçerek İsmail A'nın kullandığı 07 HH 762 plakalı tırla çarpıştıktan sonra devrildi.

Adapazarı yönüne giden başka tır da kaza yapan araçlara çarparak durabildi.

Kazada yaralanan sürücüler Serdar A. ve İsmail A. ile tırlarda yolcu olarak bulunan A.T, D.T. ve B.O, sağlık ekiplerince Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre çift yönlü trafiğe kapanan kara yolunda Bilecik istikameti ulaşıma açıldı, Adapazarı yönünde ise trafik akışı tek şeritten sağlanıyor.

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