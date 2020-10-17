Sakarya'da trafik kazasında şehit olan yunus polisinin cenazesi memleketi Ankara'ya gönderildi

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Erenler ilçesinde, Yunus ekibinin kullandığı motosiklet ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memuru Mehmet Tekcan'ın cenazesi, memleketi Ankara'ya gönderildi.

Alınan bilgiye göre, önceki gün Yunus ekibinin "dur" ihtarına uymayan aracı kovaladığı sırada yolcu minibüsüyle çarpışması sonucu motosikletten düşüp yaralanarak hastaneye kaldırılan polis memurlarından Mehmet Tekcan, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde (SAÜEAH) şehit olan 32 yaşındaki Tekcan için İl Emniyet Müdürlüğü binasında tören düzenlendi.

Hastane morgundan alınarak alana getirilen şehidin ay yıldızlı bayrağa sarılı tabutu, tören mangasınca omuzlarda taşınarak katafalka konuldu.



Saygı duruşunda bulunulmasının ardından Tekcan'ın öz geçmişi okundu, İl Müftüsü Hasan Başiş tarafından dua edildi.

Şehit polisin eşi Büşra Tekcan, eşini asker selamıyla karşılarken ve uğurlarken, şehidin ailesi bir süre tabuta sarıldı.

Evli ve bir çocuk babası olan Tekcan'ın cenazesi, büyükşehir belediyesine ait cenaze aracına konularak memleketi Ankara'nın Elmadağ ilçesine uğurlandı. Cenazeye, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ile diğer ilgililer de omuz verdi.

Törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, İl Jandarma Komutanı Albay Aydın Kutlu, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, mesai arkadaşları katıldı.



Bu arada Büşra Tekcan, Vali Kaldırım ve İl Emniyet Müdürü Kaya'ya kazaya ilişkin gözaltına alınanlarla bir kez olsun görüşmek istediğini iletti.

Vücudunda kırıklar bulunduğu belirtilen Özkan Aslan'ın ise tedavisi devam ediyor.



Öte yandan, "dur" ihtarına uymayan aracın yerini belirleyen ekipler, sürücü, yanındaki şüpheli ile motosikletli ekibin çarpıştığı minibüsün şoförünü gözaltına almıştı.



Araçla kaçan 2 şüphelinin ehliyetlerinin olmadığı ve kullandıkları aracın trafikten men edildiği öğrenilmişti.