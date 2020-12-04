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Aktüel Sakarya'da trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücünün ehliyetine el konuldu
Aktüel

Sakarya'da trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücünün ehliyetine el konuldu

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlatan polis, aracıyla trafikte tehlikeli seyreden sürücüyü yakaladı

Yeniakit Publisher
2020-12-04 21:23:16 -
Sakarya'da trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücünün ehliyetine el konuldu

SAKARYA (AA) - Sakarya'da trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücünün ehliyetine el konuldu.

Pamukova Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, B.S. isimli sürücünün araç kullanırken müzik eşliğinde trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek hareketlerde bulunarak sosyal medyada paylaşım yapması üzerine çalışma başlattı.

Sürücüyü yakalayan ekipler, "tam teşekküllü bir hastanenin psikiyatri bölümünde muayene edilerek araç kullanabileceğine ilişkin rapor alana kadar" ehliyetine el koydu.

B.S. hakkında ayrıca adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

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