  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Sakarya'da terör operasyonu
Gündem

Sakarya'da terör operasyonu

Sakarya'da yapılan terör operasyonunda gözaltına alınan bir zanlı tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2022-10-28 19:15:00 -
Sakarya'da terör operasyonu

Sakarya'da düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan bir zanlı tutuklandı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğünce terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre ve önlenmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

PKK/KCK terör örgütünün yurt dışında bulunan kamplarında özel eğitim alarak, terör örgütü adına eylemler gerçekleştirmek üzere ülkeye geldiği tespit edilen 1 zanlı, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 2 gün önce Sakarya'da düzenlenen operasyonla enselendi.

Emniyette, örgütsel faaliyetleriyle ilgili verdiği bilgiler sonrasında adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise ilde terör örgütlerinin faaliyetinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik sürdürülen mücadelenin kararlılıkla devam edeceği belirtildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23