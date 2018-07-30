THY - İstanbul
0553 313 94 23

Sakarya'da telefonların ışıklarıyla kaza yapan sürücüyü aradılar

Söğütlü ilçesinde, tarlaya devrilen  otomobilden fırlayan sürücü çevredekiler tarafından bulundu.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 07:50
Sakarya'da telefonların ışıklarıyla kaza yapan sürücüyü aradılar

Hakan Taşdelen idaresindeki 06 JT 280 plakalı  otomobil, Karasu-Adapazarı Karayolu Söğütlü mevkisinde, sürücüsünün direksiyon  hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yolun yaklaşık 15 metre  aşağısındaki tarlaya devrildi. Araç, yaklaşık 50 metre sürüklendikten sonra  durabildi.

Kazayı gören çevredekiler, yardım etmek amacıyla otomobilin yanına  geldi. Sürücüsünün araçta olmadığını farkeden vatandaşlar, cep telefonlarının  ışıklarıyla Taşdemir'i aramaya başladı.

Yaralı sürücüyü aracın yaklaşık 15 metre uzağında bulan vatandaşlar,  durumu sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri, Hakan Taşdemir'i Sakarya  Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Taşdemir'in "Nişanlım" dediğini duyanlar, olay yerinde bir kişinini  daha olduğunu düşünerek tekrar arama yaptı. Daha sonra yaralının yakınlarına  ulaşan vatandaşlar, Hakan Taşdemir'in nişanlısını Karasu'daki evine bıraktığı  Adapazarı'na dönerken kaza yaptığını öğrenince aramayı sonlandırdı.

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2018 Pazartesi 07:50
  1. Sakarya
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Günün âyet ve hadisi
    1. Günün âyet ve hadisi
    2. Jülide Sarıeroğlu: Biri ‘küstüm..
    3. Lise yerleştirme tercih sonuçları..
    4. Ankara'da silahlı çatışma: 1 kişi ağır..
    5. Numan Kurtulmuş: 'Türkiye geçtiğimiz..
    6. Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9...
    7. Hastanelerde yeni dönem! Göreve..
    8. TSK'da bir ilk! 4 Ulupamir'li genç..
    9. 2018 Lise yerleştirme sonuçları MEB..
    10. Ankara’da YAŞ heyecanı!
    11. YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne..
    12. Şanlıurfa'da devrilen otomobilde..
    13. Adalet 'Pakize teyze' için işledi
    14. Berat Albayrak: Dünyanın parmakla..
    15. Kudüs'e alınmayan vatandaşlar..
    16. Gürültü çıkaranları uyaran iş yeri..
    17. ABD'de olsa işi bitmişti! Karın..
    18. Eski Gazi Üniversitesi'nin 19..
    19. Sakarya'da 15 metre aşağı devrilen..
    20. İzmir'de kamyonet 5 metrelik şarampole..
    Fethullah Gülen nereye gömüldü? Fetullah Gülen son dakika öldü
    Fethullah Gülen nereye gömüldü? Fetullah Gülen son dakika öldü
    Kurban fiyatları 2018 diyanet kurbanlık fiyatları
    Kurban fiyatları 2018 diyanet kurbanlık fiyatları
    Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
    Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
    LGS lise nakil işlemleri ne zaman yapılacak?
    LGS lise nakil işlemleri ne zaman yapılacak?
    YKS TYT 2018 sınav soruları için yorumlar nasıldı?
    YKS TYT 2018 sınav soruları için yorumlar nasıldı?

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Lise taban puanları yüzdelik dilimleri ve kontenjanları
    Lise taban puanları yüzdelik dilimleri ve kontenjanları
    Ali Koç Janssen'i alamazsa İslam'a yönelecek!
    Ali Koç Janssen'i alamazsa İslam'a yönelecek!