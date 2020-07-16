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Aktüel

Sakarya'da tavuk çiftliğinde çıkan yangın söndürüldü

Yangında çiftlikte yetiştirilen çok sayıda civciv telef oldu

Yeniakit Publisher
2020-07-16 00:38:05 -
Sakarya'da tavuk çiftliğinde çıkan yangın söndürüldü

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Hendek ilçesinde tavuk çiftliğinde çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, 2. Organize Sanayi Bölgesinde Tahsin İbrahimbaş'a ait tavuk çiftliğinde yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, çiftlikteki civcivlerin çoğu telef oldu.

İtfaiye ekiplerinin çiftlikte soğutma çalışmaları devam ediyor.

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