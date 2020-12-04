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Aktüel Sakarya'da suçüstü yakalanan 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
Aktüel

Sakarya'da suçüstü yakalanan 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-12-04 18:21:16 -
Sakarya'da suçüstü yakalanan 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

SAKARYA (AA) - Sakarya'da inşaat alanından çaldıkları iş makinesi kırıcısını motosiklete yükleyerek kaçan 2 şüpheli suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Adapazarı ilçesinde bulunan bir işyeri deposundan bilgisayar ve televizyon çalınmasına ilişkin soruşturma yürüten İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri, güvenlik kameralarının incelenmesinin ardından şüpheliler S.Ö. (37) ve B.Ö'nün (31) eşkalini belirledi.

Şüphelileri yakalamak için harekete geçen ekipler, S. Ö. ve B. Ö'yü Adapazarı ilçesindeki bir inşaat alanından çaldıkları iş makinesi kırıcısını yükledikleri motosikletle kaçtıkları esnada kovalamaca sonucu yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki sorgularında 24 Kasım tarihinde Adapazarı ilçesinde gerçekleşen elektrikli motosiklet hırsızlığının yanı sıra daha önce gerçekleştirilen bilgisayar ve televizyon hırsızlığı olaylarının da failleri olduğu tespit edildi.

İfadelerin ardından belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, çalıntı bilgisayar ve televizyonu sahiplerine teslim etti.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

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