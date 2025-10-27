  • İSTANBUL
Sakarya’da sonbahar güzelliği mest ediyor

Giriş Tarihi:

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde sonbaharın gelişiyle birlikte ormanlık alanlar sarı, turuncu ve kızılın tonlarıyla renk cümbüşü oldu. Bölgede ortaya çıkan harika güzellik havadan görüntülendi.

Sakarya’da sonbahar esintisi yaşanıyor. Akyazı’da sonbaharın gelişiyle Boztepe Mahallesi çevresindeki ormanlık alan, yeşilden kızıla uzanan tonlarıyla göz kamaştıran bir görünüme kavuştu. Sonbaharın sıcak tonları, ormanlık alanda adeta kartpostallık bir manzaraya döndü. Seyrine doyumsuz görüntülerin oluştuğu bölge, dron ile havadan görüntülenerek sonbaharın tüm güzelliklerini gözler önüne serdi.

