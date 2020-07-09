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Gündem

Sakarya'da şiddetli bir patlama daha! 3 asker şehit oldu

Sakarya'nın Taşkısığı bölgesinde bir patlama meydana geldi. Patlamada 3 asker şehit olurken, 6 kişi de yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-07-09 11:48:00 - 2020-07-09 13:52:16
Sakarya'da şiddetli bir patlama daha! 3 asker şehit oldu

Geçen hafta havai fişek fabrikasındaki patlamayla sarsılan Sakarya'dan gelen son dakika haberlerine göre Taşkısığı bölgesinde çok şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye sevk edildi. 3 asker şehit olurken bazı asker ve siviller de yaralandı.

Patlama sesi kentin birçok yerinden duyulurken, dumanlar gökyüzüne yükseldi. Bölgeye, çok sayıda sağlık ekini ve ambulans yönlendirildi. Yaralılar, çevredeki hastanelere sevk edildi.

3 şehidimiz var

Sakarya Valisi Kaldırım, "Patlayıcıların intikalleri esnasında patlama meydana geldi. Patlamada 3 şehidimiz, 6 yaralımız var" var dedi.

Bölgede şantiye var

Olayın yaşandığı bölgede çok sayıda taş ocağı, askeri kışla ve kuzey Marmara Otoyolu şantiyesi bulunuyor.

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Yorumlar

Ülker Demircioglu

Sakarya da bir seyler oluyor gibime geliyor.
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vatandaş

ne oluyor kardeşim her gün patlama
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