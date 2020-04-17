  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Sakarya'da şarampole devrilen iş makinesinin sürücüsü öldü

2020-04-17 21:47:44 -
Sakarya'da şarampole devrilen iş makinesinin sürücüsü öldü

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Hendek ilçesinde şarampole devrilen iş makinesinin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Adem Atmaca (40) yönetimindeki iş makinesi, Aksu ile Kurtuluş mahalleleri arasındaki Kirazlık mevkisinde, yaklaşık 40 metrelik Göksu Deresi yatağına devrildi.

Durumun bildirilmesi üzerine, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri ile Sakarya Arama Kurtarma Ekibi olay yerine geldi. Atmaca'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından bulunduğu yerden çıkarılan ceset, Hendek İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan, Atmaca'nın ölüm haberini alarak olay yerine gelen yakınları, sinir krizi geçirdi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2017 model Skoda Superb
Satılık 2017 model Skoda Superb

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı