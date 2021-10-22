Sakarya'da sahile vurmuştu... Laboratuvar sonuçları geldi!

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde geçtiğimiz günlerde sahilde parçalanmış şekilde bulunan hayvan cesedi, tartışmalara neden olmuştu. Ekipler, yaptıkları incelemeler sonucunda hayvanın ne olduğunu anlamaya çalıştı. Konu ile ilgili açıklama yapan veteriner hekim Bekir Taşdemir, "Yaratık gibi değerlendiriliyor ama yunus yavrusu olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Karaboğaz Sahilinde gezintiye çıkan vatandaşlar, parçalanmış ve tanınmaz halde olan bir canlı buldu. Deforme olan yapısından dolayı canlının ne olduğuna anlam veremeyen birbirlerine, "Değişik bir şey, ilk defa böyle bir şey görüyorum. Yaratık gibi, tövbe estağfurullah" diyerek şaşkınlıklarını dile getirdi. Konu ile ilgili açıklama yapan veteriner hekim Bekir Taşdemir, canlının diş ve vücut yapısını değerlendirerek, yavru yunus balığı olabileceğini belirtti.

Veteriner hekim Taşdemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yaratık gibi değerlendiriliyor ama yunus yavrusu olduğunu düşünüyoruz. Kuyruk yapısı, diş yapısı yunus yavrusunu andırıyor. Birazcık farklılık var, bunun sebebi de ölünün bütünlüğünün bozulmasından dolayı. Sanki farklı bir canlıymış gibi görünüyor. Kısmen paraziter ve enfeksyonel hastalıklardan kaynaklandığı düşünülüyor. Karadeniz ve Ege kıyılarında yunus yavruları ve yunuslarda bu tür şeylerin olduğunu görülür. Bunun sebebi ise yunuslar memeli canlı olduğu için anne karnındayken annenin yaşamış olduğu ve geçirmiş olduğu bazı rahatsızlıklar yavruya da intikal edebiliyor. Çok büyük bir ihtimale de bu canlı bir yunus yavrusu çünkü diş, vücut ve kuyruk yapısı yunusa benziyor."