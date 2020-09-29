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Aktüel Sakarya'da otobüste 21 düzensiz göçmen yakalandı
Aktüel

Sakarya'da otobüste 21 düzensiz göçmen yakalandı

Otobüsün iki şoförü ve muavini gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-09-29 09:35:48 -
Sakarya'da otobüste 21 düzensiz göçmen yakalandı

SAKARYA (AA) - Sakarya'da Anadolu Otoyolu'nda durdurulan otobüste Pakistan ve Afganistan uyruklu 21 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şubesi ekiplerince Anadolu Otoyolu'nda yapılan denetimler kapsamında, şüphe üzerine bir otobüs durduruldu.

Otobüste yapılan kontrolde ülkeye yasa dışı yollardan giriş yapan Pakistan ve Afganistan uyruklu 21 kişi yakalandı.

Düzensiz göçmenlerin üst aramasında sahte ikamet belgesi ele geçirildi.

Göçmen kaçakçılığında kullanılan otobüse el koyan ekipler, aracın 2 şoförü ile muavinini ise "göçmen kaçakçılığı" suçundan gözaltına aldı.

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