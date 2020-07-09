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Sakarya'da neden patlama oldu? Sakarya patlama son durum

Sakarya’da havai fişek faciası | Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bir patlama oldu. Patlamada üç asker şehit oldu. Olayda 5’i asker 6 kişinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı. Peki, ama Sakarya’da neden patlama oldu?

Yeniakit Publisher
2020-07-09 12:57:00 - 2020-07-09 13:00:30
Sakarya'da neden patlama oldu? Sakarya patlama son durum

Bir hafta arayla ikinci bir patlama faciası yaşandı. Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Taşkısı mevkisinde dağlık alanda patlama yaşandı. Peki, Sakarya’da neden patlama yaşandı.

Sakarya'da neden patlama oldu? Sakarya patlama son durum

Sakarya Adapazarı ilçesi Taşkısı mevkisinde havai fişek taşıyan kamyonda patlama meydana geldi. Olayda 3 askerimiz şehit oldu. Olay sebebiyle 5’i asker olmak üzere 6 kişinin yaralandığı açıklandı.

Patlamanın ardından bölgeye, sağlık, itfaiye, güvenlik, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

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