Sakarya'da motosikletiyle elektrik direğine çarpan genç hayatını kaybetti
SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde elektrik direğine çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Ahmet Özen'in (16) kullandığı motosiklet, Kanlıçay Mahallesi mevkisinde yol kenarındaki elektrik direğine çarparak devrildi.
Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Özen, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.