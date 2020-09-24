Sakarya'da mısır yüklü kamyon evin bahçesine girdi: 1 yaralı
SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Serdivan ilçesinde evin bahçesine giren mısır yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı.
Üniversite Caddesi'nde yokuştan inen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 54 ADJ 774 plakalı mısır yüklü kamyon, Tokatdere Sokak girişinde bulunan 3 katlı evin bahçesine girdi.
Kamyon bahçedeki ağaçlar sayesinde eve çarpmadan durabildi.
Kazada hafif şekilde yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Çarpmanın etkisiyle yola ve bahçeye dökülen mısırlar ekiplerce toplandı.