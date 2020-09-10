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Aktüel Sakarya'da maske takmayanlar 3 gün karantinada kalacak, 10 kitap okuyacak
Aktüel

Sakarya'da maske takmayanlar 3 gün karantinada kalacak, 10 kitap okuyacak

Kentte maske takmayan 65 kişiye 900 lira para cezası kesildi

Yeniakit Publisher
2020-09-10 21:26:28 -
Sakarya'da maske takmayanlar 3 gün karantinada kalacak, 10 kitap okuyacak

SAKARYA (AA) - Sakarya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 65 kişi, para cezası ödemenin yanı sıra 3 gün karantinada kalacak ve en az 10 kitap okuyacak.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bugün yapılan denetimlerde maske takmayan 65 kişiye 900 lira para cezası kesildiğini belirtti.

Vali Kaldırım, bu kişilere ayrıca 3 gün karantinada kalma zorunluluğu ile en az 10 kitap okuma uygulaması getirildiğini belirtti.

Kaldırım, bu tedbirleri ve denetimleri sıkı bir şekilde uygulamaya devam edeceklerini bildirdi.


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