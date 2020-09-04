  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem 'Sakarya'da Kürt işçilere saldırı' iddialarına AK Parti'den yalanlama
Gündem

'Sakarya'da Kürt işçilere saldırı' iddialarına AK Parti'den yalanlama

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Sakarya'da mevsimlik Kürt işçilere ırkçı saldırı" iddialarını yalanladı.

Yeniakit Publisher
2020-09-04 23:11:00 -
'Sakarya'da Kürt işçilere saldırı' iddialarına AK Parti'den yalanlama

Sakarya'da mevsimlik Kürt işçilere ırkçı saldırı yapıldığı şeklindeki provokatif iddialara ilişkin açıklama geldi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, bu konuda yapılan haberleri yalanlayarak Sakarya'da ne bugün ne de bundan önce, anlatıldığı şekilde herhangi bir olayın meydana gelmediğini bildirdi.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Yavuz, manipülatif haberciliği iş edinmiş bazı sitelerin, Sakarya'da mevsimlik Kürt işçilere ırkçı saldırı yapıldığı şeklinde haberler yaptığını belirtti.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun da bu iddiaya ilişkin paylaşımlar yaptığını ve kime ait olmadığı anlaşılamayan bir videoyu da paylaştığını vurgulayan Yavuz, Sakarya'da böyle bir olayın yaşanmadığını, Türkiye'nin, Balkanların ve Kafkasların her yerinden gelerek yerleşen insanların barış ve kardeşlik içinde yaşadığı bir yer olduğunu bildirdi.

Sert tepki: En hafif tabirle ahlaksızlık

Yavuz, Sakarya'da bütün etnik unsurların etle tırnak olmuşçasına birbiriyle bütünleştiğini kaydederek, Sakarya'nın tam bir huzur kenti olduğunu, olmayan bir şeyi olmuş gibi göstermenin bunu yapanlar açısından en hafif tabirle ahlaksızlık olduğunu, buna alet olanlar açısından da bu durumun tam bir aymazlık, Sakarya'ya ve hatta millete karşı yapılan açık bir saygısızlık olduğunu bildirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Şimdi onlar düşünsün! Türkiye'den S-400 bombası
Gündem

Şimdi onlar düşünsün! Türkiye'den S-400 bombası

Türkiye, Doğu Akdeniz'de haklarını gasp etmeye çalışan Yunanistan ve destekçisi AB ülkelerine karşı 6 maddelik bir plan hazırladı. KKTC'de v..
Uzman isim kritik detayı paylaştı: Yunanistan ile çatışma oradan başlayacak
Gündem

Uzman isim kritik detayı paylaştı: Yunanistan ile çatışma oradan başlayacak

Güvenlik Uzmanı Ceyhun Bozkurt, Türkiye ile Yunanistan arasında başlaması muhtemel olası çatışmanın Meis'ten başlayacağını söyledi...
Türkiye petrol için resmen harekete geçiyor
Gündem

Türkiye petrol için resmen harekete geçiyor

Türkiye ile Libya arasında yapılan anlaşma sonrası beklenen adım resmen gerçekleşiyor.
Satılık 2017 model Renault Clio
Satılık 2017 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı