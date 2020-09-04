'Sakarya'da Kürt işçilere saldırı' iddialarına AK Parti'den yalanlama

Sakarya'da mevsimlik Kürt işçilere ırkçı saldırı yapıldığı şeklindeki provokatif iddialara ilişkin açıklama geldi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, bu konuda yapılan haberleri yalanlayarak Sakarya'da ne bugün ne de bundan önce, anlatıldığı şekilde herhangi bir olayın meydana gelmediğini bildirdi.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Yavuz, manipülatif haberciliği iş edinmiş bazı sitelerin, Sakarya'da mevsimlik Kürt işçilere ırkçı saldırı yapıldığı şeklinde haberler yaptığını belirtti.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun da bu iddiaya ilişkin paylaşımlar yaptığını ve kime ait olmadığı anlaşılamayan bir videoyu da paylaştığını vurgulayan Yavuz, Sakarya'da böyle bir olayın yaşanmadığını, Türkiye'nin, Balkanların ve Kafkasların her yerinden gelerek yerleşen insanların barış ve kardeşlik içinde yaşadığı bir yer olduğunu bildirdi.

Sert tepki: En hafif tabirle ahlaksızlık

Yavuz, Sakarya'da bütün etnik unsurların etle tırnak olmuşçasına birbiriyle bütünleştiğini kaydederek, Sakarya'nın tam bir huzur kenti olduğunu, olmayan bir şeyi olmuş gibi göstermenin bunu yapanlar açısından en hafif tabirle ahlaksızlık olduğunu, buna alet olanlar açısından da bu durumun tam bir aymazlık, Sakarya'ya ve hatta millete karşı yapılan açık bir saygısızlık olduğunu bildirdi.