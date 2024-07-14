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Yaşam Sakarya'da kozmetik fabrikasında yangın
Yaşam

Sakarya'da kozmetik fabrikasında yangın

Yeniakit Publisher
2024-07-14 00:41:00 -
Sakarya'da kozmetik fabrikasında yangın

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bir kozmetik fabrikasında yangın çıktı. Ekiplerin alevlere müdahalesi devam ediyor.

Arifiye ilçesi Hanlıköy Mahallesi'nde bulunan kozmetik fabrikasında, saat 22.30 sıralarında yangın çıktı. Bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın tüm fabrikaya yayıldı. Fabrikadaki kimyasal maddeler alev alev yanmaya başlarken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler alevlere müdahale ederken, fabrikadan yükselen duman kentin birçok yerinden görüldü. Çok sayıda takviye ekip de yangına müdahale için bölgeye yönlendirildi. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: DHA

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